ضمن صفقة تبادل الرهائن.. الجيش الإسرائيلي ينقل مجموعة من الأسيرات الفلسطينيات إلى سجن عوفر

غادرت الأسيرات الفلسطينيات اللواتي سيتم إطلاق سراحهن ضمن صفقة الرهائن بين إسرائيل و"حماس" سجن الدامون بالكرمل تحت حراسة مشددة، باتجاه سجن عوفر.

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في غضون ذلك، أكمل الجيش الإسرائيلي خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة استعداداته لاستقبال الأسرى من قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم تجهيز "عدة نقاط لاستقبال العائدين يتم فيها تقديم العلاج الطبي اللازم وغيره من إجراءات الدعم قبل نقلهم إلى المستشفيات ليلتقوا عائلاتهم".

وفي وقت سابق، أعلنت "حماس" أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

المصدر: RT