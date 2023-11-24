"NBC": بايدن أقنع نتنياهو بالموافقة على صفقة تبادل الرهائن

ذكرت شبكة "NBC" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مارس ضغوطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبرام اتفاق مع حركة حماس لتبادل الرهائن.

وأفادت الشبكة نقلاً عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه، أن الاتفاق في شكله النهائي لم يكن نتنياهو ليقبله لولا تعرضه لضغط من الرئيس بايدن”. وأضاف المصدر: لقد كانت في الواقع صفقة بايدن، وليس صفقة نتنياهو.

وفي صباح يوم الجمعة، بدأت هدنة مدتها أربعة أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

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المصدر: ريا نوفوستي