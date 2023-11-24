مراسلنا: العائدون إلى شمال غزة يتعرضون لنار قناصة

أفاد مراسلنا بتسجيل أول إصابات منذ بدء الهدنة بنار قناصة متخفين، تعرّض لها فلسطينيون عائدون إلى شمال غزة على مفترق منتجع النور.

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وأضاف آلاف الفلسطينيين من سكان شرق دير البلح وخان يونس ورفح توجهوا إلى بيوتهم بعد 48 يوما من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأعلنت "حماس" أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

المصدر: RT