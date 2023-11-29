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أردوغان يصف نتنياهو ب"جزار غزة" وهو من يثير نزعة "معاداة السامية"

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أردوغان يصف نتنياهو ب
Globallookpress
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وصف رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بـ "جزار غزة" واتهمه بإثارة نزعة "معاداة السامية" في العالم، وقال "حفر نتانياهو الآن اسمه في التاريخ كجزار غزة".

وقال الرئيس التركي خلال كلمة ألقاها أمام كتلته البرلمانية، اليوم الأربعاء، عن نتنياهو: "يعرض أمن الشعب الإسرائيلي وأمن جميع اليهود للخطر، من خلال إثارة نزعة معاداة السامية جراء جرائم القتل التي ارتكبها في غزة".

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يشار إلى أن الرئيس التركي معروف بدفاعه عن القضية الفلسطينية، ودعم حركة حماس وخاصة مع تزايد عدد الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب الحرب الدامية التي تشنها إسرائيل على غزة ما أدى لمقتل 15 ألف فلسطيني على الأقل بينهم أطثر من 6 آلاف طفل.

وكان الرئيس التركي وصف إسرائيل مرارا بأنها "دولة إرهابية" معتبرا أن حماس مجموعة محررين يسعون لحماية أرضهم.

وسحبت إسرائيل دبلوماسييها من تركيا في نهاية أكتوبر بعد انتقادات لاذعة من أردوغان الذي اتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب".

وفي 12 نوفمبر الجاري، قال أردوغان مخاطبا نتنياهو: "عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة".

وأشار في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح مشروع محلي، إن هذه الأيام "تعتبر جميلة لنتنياهو مقارنة بما ينتظره"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

المصدر: أ ف ب + وكالات

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