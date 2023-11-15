نتنياهو: أردوغان يدعم الإرهاب ويقصف القرى في تركيا ولن نقبل الوعظ منه

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يدعم الإرهاب"، ويصف إسرائيل بالدولة الإرهابية وهو يقصف القرى التركية في بلاده.

وجاءت تصريحات نتنياهو ردا على اعتبار الرئيس التركي إسرائيل دولة إرهابية ونيته مقاضاتها دوليا "على ارتكابها المجازر بحق الشعب الفلسطيني".

وقال نتنياهو خلال لقاء مع القس الإنجيلي فرانكلين غراهام في مبنى وزارة الحرب بتل أبيب: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصف إسرائيل بأنها دولة إرهابية ولكنه في الواقع يدعم حركة حماس الإرهابية، وهو نفسه قصف القرى التركية داخل حدود بلاده. لن نقبل الوعظ منه".

وشكر نتنياهو غراهام على زيارته، مضيفا: "أعتقد أنكم، مع جميع المؤمنين الذين يتبعونك من جميع أنحاء العالم، تفهمون أن إسرائيل تخوض حربا عادلة".

وكان أرودغان قال خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" اليوم الأربعاء: "إسرائيل دولة إرهابية ودولة تمارس الإرهاب وقلبي مرتاح الآن لأنني أقول هذا، هناك من يقول إن حماس منظمة إرهابية، وهناك في تركيا أيضا من لا يعرفون أن حماس هي أيضا حزب سياسي، نحن نقول إن حماس ليست منظمة إرهابية، وإنما حركة تحرر وطني".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ 40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر مع تواصل الاشتباكات على عدة محاور حيث توغلت الآليات الإسرائيلية، وسط تصاعد الهجمات على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11500 ألف شخصا، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

المصدر: RT