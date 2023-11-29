الجيش الإسرائيلي: 146 أسيرا إسرائيليا ما زالوا محتجزين لدى "حماس"

أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بأن 146 أسيرا إسرائيليا ما يزالون لدى حركة حماس في قطاع غزة، بالاضافة لـ 15 أجنبيا.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن 161 اسيرا منذ 7 أكتوبر ما زالوا في غزة، وأن من بين الأسرى 4 قصّر و4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما، و10 آخرين تتراوح أعمارهم بين 75 عاما وأكثر.

وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة ستفرج اليوم عن عدد من الرهائن الروس من خارج إطار صفقة التبادل، تقديرا لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب 10 إسرائيليين.

وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم، عن مقتل 3 أسرى إسرائيليين لديها جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء ارتفاع عدد قتلاه من الجنود والضباط في قطاع غزة إلى 395 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المفاوضات في قطر تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة تتجاوز الـ10 أيام، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

المصدر: RT