لليوم الثاني على التوالي.. إسرائيل تخرق الهدنة في غزة

أفادت مراسلة RT باستهداف الزوارق الحربية الإسرائيلية فجر اليوم ساحل مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالقذائف، في انتهاك جديد للهدنة.

وأكدت مراسلتنا أن الآليات الإسرائيلية المتمركزة في مدينة بيت حانون تطلق النار على المواطنين، وأصابت شابين أحدهم في حالة حرجة.

وذكر مراسل RT أمس الثلاثاء أن القوات الإسرائيلية فتحت نيران الدبابات على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة، بالرغم من تمديد الهدنة.

وفي وقت لاحق أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أن القوات الإسرائيلية اخترقت الهدنة في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اشتباكات بين الجانبين.

ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الساعة الماضية، تم تفجير 3 عبوات ناسفة بالقرب من قواته في موقعين مختلفين شمال قطاع غزة، معتبرا أنه انتهاك للهدنة من طرف حركة "حماس"، وأن القصف الإسرائيلي جاء ردا على ذلك.

وتستمر الهدنة بين "حماس" وإسرائيل لليوم السادس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط، وسط انتظار الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى.

المصدر: RT