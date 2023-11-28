الجيش الإسرائيلي: تم استهداف جنودنا بـ3 عبوات في موقعين مختلفين شمال غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الساعة الماضية، تم تفجير 3 عبوات ناسفة بالقرب من قواته في موقعين مختلفين شمال قطاع غزة، معتبرا أنه انتهاك للهدنة من طرف حركة "حماس".

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وأضاف الجيش في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه "في أحد المواقع، أطلق الإرهابيون النار أيضا على القوات التي ردت بإطلاق النار."، مشيرا إلى أن "عددا من الجنود أصيبوا بجروح طفيفة خلال الأحداث".

وتابع: "في كلا الحادثتين، تمركزت القوات الإسرائيلية في مواقعها للتصدي للهجوم".

من جهته، قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، أبو عبيدة، إنه "نتيجة لخرق واضح من قبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق".

وأضاف: "نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".

وفي وقت سابق، أعلنت "حماس" عن تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة التي استمرت 4 أيام وأفرجت خلالها الحركة عن 69 رهينة، فيما أفرجت إسرائيل عن 150 فلسطينيا من سجونها.

وسيتم الإفراج خلال يومي الهدنة عن 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا، 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين.

المصدر: RT