"تهديد لحياتنا وحياة الحلفاء".. البحرية الأمريكية تعلق على اقتراب المسيرة الإيرانية من "أيزنهاور"

أعلن قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية نائب الأدميرال براد كوبر، عن تنفيذ إيران عمليات "غير آمنة وغير مهنية" قرب حاملة الطائرات أيزنهاور ومجموعة مرافقة في مياه الخليج.

وقال كوبر في بيان: "قامت طائرات إيرانية بدون طيار بأعمال غير آمنة وغير مهنية بالقرب من (يو إس إس دوايت دي أيزنهاور) أثناء قيامها بعمليات تحليق روتينية في المياه الدولية يوم 28 نوفمبر".

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وأضاف البيان: "كانت مجموعة أيزنهاور القتالية تقوم بعمليات طيران روتينية في المياه الدولية عندما تم اكتشاف تحليق مركبة جويّة بدون طيار، وتم التعرف على تلك الطائرة بالعين المجردة على أنها إيرانية. وكانت في أقرب نقطة اقتراب من المجموعة على بعد حوالي 1500 ياردة".

وأكد البيان أن الجانب الإيراني تجاهل العديد من أصوات التحذير.

وتابع البيان: "ينتهك هذا السلوك الإيراني إجراءات السلامة الموضحة في الإشعار اليومي للطيارين في الجو NOTAM التي وجّهت الطائرات المأهولة وغير المأهولة بالبقاء على بعد أكثر من 10 أميال بحرية من حاملة الطائرات، من أجل ضمان سلامة الطيران العسكري والمدني".

وقال البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات ولم تتضرّر أي طائرة... هذا السلوك غير الآمن وغير المهني وغير المسؤول من جانب إيران يخاطر بحياة أفراد الجانب الأمريكي والدول الشريكة ويجب أن يتوقف على الفور".

وأكد: "تظل القوات البحرية على يقظة وستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي بالتزامن مع العمل على تعزيز الأمن البحري الإقليمي".

التصريحات الإيرانية

يُشار إلى أن وكالة "مهر" أفادت يوم أمس بأن البحرية الإيرانية ترصد الأسطول البحري الأمريكي بالطائرات المسيرة قبل دخوله مياه الخليج.

وبثت البحرية الإيرانية يوم الثلاثاء مقطع فيديو، يظهر فيه أنه تم رصد الأسطول الأمريكي المكون من حاملة الطائرات أيزنهاور "cvn-69 Eisenhower" والطراد "CG56" الفلبيني والمدمرة "DDG107 Gravely" والمدمرة "DDG63 Stettem" والفرقاطة الفرنسية "D-653 Longdong" من قبل منظومات الاستخبارات غير المأهولة والمأهولة التابعة للبحرية قبل دخولها إلى مياه الخليج.

المصدر: وكالات