وسائل إعلام عبرية: الصليب الأحمر في غزة يتسلم أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من اتفاق التبادل

أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بتسلم الصليب الأحمر في قطاع غزة الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين المنوي الإفراج في إطار صفقة التبادل مع حركة حماس.

والأسرى المتوقع إطلاق سراحهم الليلة هم 5 أطفال و5 نساء، بالاضافة لسيديتين روسيتين من المحتجزين.

وقالت حماس أنه استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلقت الحركة اليوم الأربعاء سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية وتم تسليمهما للصليب الأحمر كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن 146 إسرائيليا مايزالون أسرى لدى حماس في غزة.

يتبع..