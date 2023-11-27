لحظة بلحظة.. الساعات الـ24 الأخيرة من هدنة غزة

تشارف الهدنة بين إسرائيل و"حماس" على الانتهاء في يومها الرابع وسط تكهنات بإمكانية تمديدها، فيما من المنتظر إفراج الجانبين اليوم عن الدفعة الرابعة من الأسرى والرهائن.

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أفرجت "حماس" أمس الأحد عن 13 رهينة بموجب الهدنة و4 خارج اتفاقها، فيما أطلقت إسرائيل 39 فلسطينيا من سجونها.

مصدر مقرب من "حماس" ذكر أن الحركة أبلغت الوسطاء موافقتها على تمديد الهدنة ما يعني إفراجها عن مزيد من الرهائن بواقع 10 كل يوم، على أن تطلق إسرائيل 3 فلسطينيين مقابل كل رهينة.

أعلن الجيش الإسرائيلي وصول الرهائن الـ17 إلى إسرائيل ونقل 13 منهم مباشرة من غزة إلى إسرائيل، بينما سلك الأربعة الآخرون وهم روسي إسرائيلي و3 تايلانديين طريق معبر رفح، ثم دخلوا إسرائيل عبر مصر.

أعلنت "حماس" أن الإفراج عن المواطن الروسي جاء "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية".

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بين المفرج عنهم الطفلة أبيغايل التي تحمل أيضا الجنسية الأمريكية وهي في عامها الرابع، وقال "إنها حرة وهي في إسرائيل لكنها تعاني صدمة رهيبة".



يتبع..