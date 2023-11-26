لحظة بلحظة.. هدنة غزة في يومها الثالث

تستمر الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" لليوم الثالث على التوالي، ومن المنتظر أن يشهد اليوم الأحد إفراج الجانبين عن دفعة جديدة من المحتجزين والأسرى.

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- مصلحة السجون الإسرائيلية تعلن عن إطلاق سراح 39 فلسطينيا ليلة الأحد مقابل إفراج حركة "حماس" عن دفعة ثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في غزة بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ الجمعة.

- "حماس" تطلق سراح 13 رهينة إسرائيلية و4 رهائن تايلانديين، بعد تأخير لساعات قالت الحركة إن سببه عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق.

- الأمم المتحدة تعلن عن وصول 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء أمس السبت إلى شمال غزة من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى القطاع المحاصر منذ دخول الهدنة بين "حماس" وإسرائيل حيز التنفيذ.

يتبع..