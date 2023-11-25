لحظة بلحظة.. هدنة غزة في يومها الثاني

تستمر الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" لليوم الثاني على التوالي، ومن المنتظر أن يشهد اليوم السبت إفراج الجانبين عن عدد جديد من الأسرى.

ومن المتوقع أن تعلن قطر الوسيط الرئيسي عن عدد السجناء والرهائن الذين سيتم إطلاقهم في وقت لاحق اليوم، في عملية تبادل ثانية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أمس الجمعة.

من جهتها، قالت السلطات الإسرائيلية إنها تلقت قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، لكنها لم تقدم أرقاما أو تحدد توقيتا للتبادل.

وأطلقت "حماس" سراح 24 رهينة بينهم 13 إسرائيليا جميعهم من النساء والأطفال، و10 تايلانديين وفلبيني واحد.

وأظهر فيديو نشرته "حماس" مسلحين ملثمين ويرتدون زيا عسكريا أثناء تسليم الرهائن إلى مسؤولي الصليب الأحمر.

بدورها أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلا من سجونها.

وقال دورون سبيلمان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن نحو 215 رهينة ما زالوا في غزة، مضيفا: "لا نعلم، في كثير من هذه الحالات، ما إذا كانوا أحياء أم أمواتا. نحاول جمع معلومات استخباراتية".

وفي إطار الهدنة، ستدخل يوميا إلى قطاع غزة 200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية و4 شاحنات محملة بالوقود والغاز المنزلي.

المصدر: RT