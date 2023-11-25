الجيش الإسرائيلي يحول منزل الأسيرة إسراء الجعابيص لثكنة عسكرية.. (فيديو)

حول الجيش الإسرائيلي منزل الاسيرة الفلسطينية المحررة إسراء الجعابيص بعد أن اقتحم عشرات الجنود الاسرائيليين منزلها في القدس.

ووصلت إسراء إلى منزلها بالقدس بعد فشل القوات الإسرائيلية في إخلاء المنزل.

وأظهرت لقطات فيديو الجنود الإسرائيليين وهم يخلون المنزل من أقارب إسراء ومن الصحفيين بالقوة.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بمحاولة منع تغطية لقاء الأسيرة المحررة إسراء مع عائلتها.

ونشر تلفزيون فلسطين لقطات لانتشار كبير للجيش الإسرائيلي داخل المنزل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتدت بالضرب على عائلة إسراء.

يتبع..