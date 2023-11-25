الحرب على غزة في يومها الـ50 .. تنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى وإسرائيل تهدد باسئناف الهجوم
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دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ50 في ظل إدانات دولية لاستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتهديدات الإسرائيلية باستئناف القتال فور انتهاء الهدنة.
لحظة بلحظة.. هدنة غزة في يومها الثاني
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