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بدء إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية بموجب صفقة التبادل

الحرب على غزة في يومها الـ50 .. تنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى وإسرائيل تهدد باسئناف الهجوم

أخبار العالم

الحرب على غزة في يومها الـ50 .. تنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى وإسرائيل تهدد باسئناف الهجوم
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دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ50 في ظل إدانات دولية لاستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتهديدات الإسرائيلية باستئناف القتال فور انتهاء الهدنة.

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