حماس: إطلاق سراح الرهائن المحتجزين التايلانديين تم بوساطة أردوغان

أعلنت حركة "حماس" أن إطلاقها سراح المواطنين التايلانديين المحتجزين في قطاع غزة كان بفضل جهود الوساطة التي بذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الحركة في بيان لها على "تلغرام": "استجابة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تستكمل حركة المقاومة الإسلامية حماس إطلاق سراح المحتجزين التايلانديين الموجودين داخل قطاع غزة".

إقرأ المزيد

إلى ذلك، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و7 أسرى من حملة الجنسيات الأجنبية، من المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت في بيان: "في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و 7 من حملة الجنسيات الأجنبية (تايلاند)".

وأفاد مصدر أمني لـRT، بأن الفريق الأمني المصري داخل معبر رفح البري يستعد لاستلام الأسرى الإسرائيليين، وأن الفريق الطبي موجود لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أنه عند الساعة 23:22 بتوقيت غزة، دخلت سيارات الصليب الأحمر التي تنقل المحتجزين الإسرائيليين والأجانب المفرج عنهم إلى معبر رفح الحدودي مع مصر.

إقرأ المزيد

وفي السياق ذاته، أكد متحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن المباحثات استمرت بين وزيري خارجية إيران وتايلاند في الدوحة منذ بداية الحرب على غزة، حول سبل إطلاق سراح الرهائن التايلانديين لدى "حماس".

وأضاف تعليقا على سؤال حول توسط إيران لإطلاق سراح التايلانديين، أنه "منذ بداية الحرب على غزة وبناء على طلب السلطات التايلاندية ومباحثات وزيري خارجيتي إيران وتايلاند في الدوحة وطلب المساعدة على إطلاق سراح التايلانديين تمت متابعة هذه القضية بشكل مشترك من قبل إيران وقطر".

المصدر: RT