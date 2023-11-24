أردوغان: المجتمع الدولي سقط في اختبار حرب إسرائيل على غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة، معتبرا أن المجتمع الدولي سقط بشكل واضح في هذا الاختبار.

وفي كلمة له خلال مؤتمر الاتصال الدولي في إسطنبول، قال أردوغان: "إسرائيل قتلت حتى الآن أكثر من 60 صحفيا في قطاع غزة، وقطعت الكهرباء والماء ونفّذت حصارا كاملا على القطاع ونفذت مجازر وإبادة جماعية".

وأضاف: "المجتمع الدولي سقط بشكل واضح في هذا الاختبار، فهو تجاهل وغضّ النظر بشكل واضح عن الجرائم الإسرائيلية التي كانت تنقل على الهواء مباشرة لكل العالم، فيما الأمم المتحدة أصبحت مختلة وظيفيا بهذه الأزمة".

وقال: "منذ اليوم الأول وقفنا إلى جانب المظلومين الفلسطينيين ورفضنا المجازر الإسرائيلية بحقهم، وعملنا بطواقمنا المختصة كافة، على كشف الحقائق لما تقوم به إسرائيل من إبادة"، مشددا على أن "إسرائيل ترتكب جرائم حرب".

وبدأ اليوم الجمعة عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل و"حماس" للسماح بالإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين.

وينتظر الإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن (13 امرأة وطفلا) قرابة الساعة الرابعة بعد الظهر، وسيفرج عن 50 رهينة مقابل 150 أسيرا فلسطينيا على دفعات خلال مدة الهدنة.

المصدر: RT