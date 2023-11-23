وزير الصحة التركي: أنقرة تعتزم إجلاء بعض الأطفال الجرحى والمرضى من غزة الجمعة

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه يوم الخميس إن أنقرة تعتزم إجلاء بعض الأطفال والشبان المصابين والمرضى من سكان قطاع غزة يوم الجمعة في إطار الجولة الثالثة من عمليات الإجلاء.

وأوضح الوزير فخر الدين قوجه أن 3 أطفال مرضى من غزة نقلوا إلى تركيا يوم الخميس، لافتا إلى أن الأطفال، وهم صبي يبلغ من العمر عامين وفتاتان تبلغان من العمر تسعة وعشرة أعوام، سيتلقون العلاج في بلاده.

وأضاف قوجه أن الجولة الثالثة من عمليات الإجلاء، والتي تشمل مجموعة تضم 50 شخصا، قد أرجئت بسبب مشكلات تتعلق بالموافقة على خروجهم، لكن هذه المشكلات تم حلها الآن بشكل كبير ويعمل المسؤولين على استكمال التجهيزات.

وأردف للصحافيين: "نتوقع أن تتم عملية الإجلاء الثالثة غدا (الجمعة) وسيكون إجلاء يتألف بشكل كبير من الأطفال والشباب".

وتابع "هناك عدد أقل من مرضى السرطان (في المجموعة)، لكنه سيكون إجلاء يتكون في الغالب من الجرحى الأطفال والشباب".

وبين أنه لا توجد حالات حرجة بين الأشخاص المدرجين في القائمة التي تضم 50 شخصا.

جدير بالذكر أن تركيا نقلت حتى الآن 150 شخصا، معظمهم من مرضى السرطان ومرافقيهم، من غزة ليواصلوا علاجهم لديها، كما أجلت أكثر من 100 من الأتراك والقبارصة الأتراك وأقاربهم هذا الأسبوع.

وأرسلت أنقرة نحو 800 طن من المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والأدوية وعاملين في المجال الطبي إلى مصر لمساعدة سكان غزة، مشيرة إلى أنها تريد إنشاء مستشفى ميداني على جانب غزة من معبر رفح الحدودي.

ويوم الخميس، أفاد قوجه بأن آلية تنسيق مؤلفة من مسؤولين أتراك ومصريين وإسرائيليين تعمل على تحديد موقع مناسب للمستشفى الميداني، متابعا: "هناك فريق في مصر تم تشكيله بالتنسيق بين إسرائيل ومصر وتركيا، للقيام بوجه خاص بعمل ميداني. ونحن في مرحلة تحديد الموقع.. ونريد اتخاذ إجراء في أقرب وقت ممكن".

ونقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي تركي أن مجموعة من 100 تركي وأقاربهم وصلت إلى مصر قادمة من غزة يوم الخميس ومن المقرر أن تتوجه جوا إلى إسطنبول يوم الجمعة، موضحا أن أنقرة تتوقع إجلاء المزيد من المواطنين من غزة يوم الجمعة.

المصدر: "رويترز"