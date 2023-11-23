 
مباشر

محامون أتراك يقدمون نحو 3 آلاف شكوى للجنائية الدولية ضد إسرائيل

أخبار العالم

محامون أتراك يقدمون نحو 3 آلاف شكوى للجنائية الدولية ضد إسرائيل
Globallookpress Tunahan Turhan/Keystone Press Agency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wh4i

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن محامين أتراكاً سيقدمون نحو 3 آلاف شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، متهمين إسرائيل بارتكاب جرائم في غزة.

ونقلت قناة "خبر غلوبال" التركية عن نائبة رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أوزلم زنغين، قولها: "تحدثت للتو مع زملائي عبر الهاتف، وإن مجموعة من محامينا الذين يبلغ عددهم 13 أو 14 محاميا... موجودة الآن في لاهاي مع نحو 3 آلاف شكوى من 13 دولة، موجهة للمحكمة الجنائية الدولية".

إقرأ المزيد
تركيا تلاحق نتنياهو في الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة
تركيا تلاحق نتنياهو في الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة

وأضافت أن "التحضير لتقديم الوثائق الخاصة بما أرتكب في فلسطين للمحكمة في لاهاي قد أنجز، وسيتم رفع الشكوى خلال أسبوع".

وكان المسؤول في حزب العدالة والتنمية، متين كولونك، واثنان من المحامين قد وجهوا طلبا إلى النيابة العامة في إسطنبول حول رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتهمه الجانب التركي بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة جماعية".

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية لا تستطيع رفع شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر لأنها لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في قمة G20 عبر الاتصال المرئي: إرهاب الدول كتفجير "السيل الشمالي" هو سبب ما نشهده اليوم