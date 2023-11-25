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مصادر مصرية: مؤشرات إيجابية لتمديد فترة الهدنة في قطاع غزة

إيران تؤكد وساطتها في تحرير الرهائن التايلانديين لدى "حماس"

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إيران تؤكد وساطتها في تحرير الرهائن التايلانديين لدى
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أكد متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن المباحثات استمرت بين وزيري خارجية إيران وتايلاند في الدوحة منذ بداية الحرب على غزة، حول سبل إطلاق سراح الرهائن التايلانديين لدى "حماس".

وأضاف كنعاني تعليقا على سؤال حول توسط إيران لإطلاق سراح التايلانديين، أنه "منذ بداية الحرب على غزة وبناء على طلب السلطات التايلاندية ومباحثات وزيري خارجيتي إيران وتايلاندا في الدوحة وطلب المساعدة في إطلاق سراح التايلانديين تمت متابعة هذه القضية بشكل مشترك من قبل إيران وقطر".

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وأوضح كنعاني أنه "تم تسليم قائمة بأسماء هؤلاء الرهائن إلى مسؤولي حماس للتحقيق في القضية والمساعدة فيها من منظور إنساني".

وتابع: "لاحظ مسؤولو حماس هذا الطلب ومع التوصل لعملية إطلاق النار المؤقت أمس تم الإفراج عن عدد من التايلانديين".

وبدأ العمل أمس الجمعة بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" يتم خلالها تبادل الأسرى والرهائن، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة.

وسلمت "حماس" السلطات الإسرائيلية 13 رهينة من النساء والأطفال، إلى جانب 10 تايلانديين وفلبينيا واحدا .

وأفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلا في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن تطلق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.

المصدر: RT

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