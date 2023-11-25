كتائب القسام تبدأ عملية تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين لديها إلى الصليب الأحمر

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و7 أسرى من حملة الجنسيات الأجنبية، من المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان: "في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و 7 من حملة الجنسيات الأجنبية".

وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته في "تلغرام": "بناء على المعلومات التي وردت من الصليب الأحمر، فإن الرهائن في طريقهم حاليا إلى معبر رفح في قطاع غزة".

يتبع..