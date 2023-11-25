أمير قطر يتلقى اتصالا من بايدن استعرضا فيه مجريات تنفيذ الهدنة الإنسانية بين "حماس" وإسرائيل

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث استعرض الطرفان مجريات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين "حماس" وإسرائيل.

وأفاد الديوان الأميري القطري بأنه "جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مجريات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة والجهود الدولية المشتركة من أجل خفض التوتر والتصعيد وحماية أرواح المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة".

وأوضح الديوان الأميري أنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ومساء اليوم السبت، نجحت الوساطة القطرية والمصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد إعلان "كتائب القسام" تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.

المصدر: RT