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مصر وقطر تنجحان في إنهاء أزمة تبادل الأسرى واستئناف المرحلة الثانية بين إسرائيل وحماس

تظاهرة ضخمة في تل أبيب تطالب نتنياهو بالاستقالة وإعادة الأسرى من قطاع غزة..(فيديو)

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تظاهرة ضخمة في تل أبيب تطالب نتنياهو بالاستقالة وإعادة الأسرى من قطاع غزة..(فيديو)
Gettyimages.ru
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شهدت مدينة تل أبيب مظاهرات حاشدة تطالب الحكومة الإسرائيلية بالعمل على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وذلك مع دخول الهدنة وصفقة التبادل مع حماس حيز التنفيذ مساء يوم أمس.

ووصل المتظاهرون إلى القرب من مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

إلى ذلك رفع المتظاهرون اللافتات ورددوا الهتافات والشعارات التي تعبر عن أسباب نزولهم إلى الشارع، ومنهم من طالب نتنياهو بتقديم باستقالته.

وفي السياق ذاته، تظاهر عشرات الإسرائيليين في مدينة القدس مساء اليوم السبت مطالبين المزيد من الأشخاص بالانضمام إلى الضغوط لإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين.

وردّد المشاركون في التظاهرة في القدس أمام الشرطة: "نتنياهو هو الإرهابي".

وهتفوا أيضا: "أبو يائير أنت من يجب أسره".."الدماء على يدي بنيامين نتانياهو".."نتنياهو ضعيف أمام حزب الله وحماس".

وفي وقت سابق من هذا المساء، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين، حتى تلتزم إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.

من جهتها سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية على لسان متحدثها ليؤور بن دور لنفي أن تكون تل أبيب "تنتهك بنود اتفاق التهدئة القائم بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة".

المصدر: RT

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