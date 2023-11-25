تظاهرة ضخمة في تل أبيب تطالب نتنياهو بالاستقالة وإعادة الأسرى من قطاع غزة..(فيديو)

شهدت مدينة تل أبيب مظاهرات حاشدة تطالب الحكومة الإسرائيلية بالعمل على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وذلك مع دخول الهدنة وصفقة التبادل مع حماس حيز التنفيذ مساء يوم أمس.

ووصل المتظاهرون إلى القرب من مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

🇮🇱 Turning out to be Massive Protest



Massive demonstrations in Tel Aviv, demanding the Occupation government to release Israeli prisoners. https://t.co/eQvxGE7IWepic.twitter.com/AvhTdyEIMv — زماں (@Delhiite_) November 25, 2023

إلى ذلك رفع المتظاهرون اللافتات ورددوا الهتافات والشعارات التي تعبر عن أسباب نزولهم إلى الشارع، ومنهم من طالب نتنياهو بتقديم باستقالته.

🇮🇱 Protestors Near the Residency of Netanyahu

- settlers are demanding his resignation. pic.twitter.com/VkYsInujBR — زماں (@Delhiite_) November 25, 2023

وفي السياق ذاته، تظاهر عشرات الإسرائيليين في مدينة القدس مساء اليوم السبت مطالبين المزيد من الأشخاص بالانضمام إلى الضغوط لإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين.

50,000 people turned up to protest in Tel Aviv for the release of all hostages.



Watching the news, waiting for Hamas to let more hostages go, is torture. Psychological warfare is taking its toll.



So I came to protest with friends. pic.twitter.com/3SUhxLosyW — Danielle Bett (@daniellebett) November 25, 2023

وردّد المشاركون في التظاهرة في القدس أمام الشرطة: "نتنياهو هو الإرهابي".

وهتفوا أيضا: "أبو يائير أنت من يجب أسره".."الدماء على يدي بنيامين نتانياهو".."نتنياهو ضعيف أمام حزب الله وحماس".

وفي وقت سابق من هذا المساء، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين، حتى تلتزم إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.

من جهتها سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية على لسان متحدثها ليؤور بن دور لنفي أن تكون تل أبيب "تنتهك بنود اتفاق التهدئة القائم بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة".

المصدر: RT