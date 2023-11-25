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رئيس البرلمان الإيراني: من حق إيران توقيف السفن وتفتيشها في مضيق هرمز

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رئيس البرلمان الإيراني: من حق إيران توقيف السفن وتفتيشها في مضيق هرمز
سفن حربية إيرانية - صورة أرشيفية -
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أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري أنه من حق إيران توقيف السفن وتفتيشها في مضيق هرمز متى أرادت، في حال اعتبرت أنها تهدد الأمن القومي الإيراني.

وقال ذو النوري في حوار مع موقع "ديده بان" الإيراني على سؤال حول أن بعض المسؤولين يطالبون بإغلاق مضيق هرمز على الرغم من أن الممرات المائية والمضائق تدار وفقا للقوانين الدولية: "إيران يمكنها أن توقف السفن متى تشاء وتفتشها وهذا من حقها".

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وأضاف أن القوانين الدولية هي التي تحكم الممرات المائية ولا يمكن لأي دولة التصرف بشكل تعسفي، لافتا على سبيل المثال إلى أن مرور شحنة أسلحة عبر مضيق هرمز يعرض أمن إيران للخطر ويهدد شعبها، وحينها يمكن توقيفها وتفتيشها.

المصدر: RT

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