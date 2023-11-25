"سرايا القدس" تعلن أن مقاتليها في جنين يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي

أعلنت "سرايا القدس" أن مقاتيلها في جنين يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات وآليات الجيش الإسرائيلي، المتوغلة في محيط مخيم جنين.

وأفادت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر أمنية أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت أن طائرات استطلاع ترافق وحدات الجيش الإسرائيلي، التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

وبدأت القوات الإسرائيلية في محاصرة مستشفى جنين الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، وسط اشتباكات ومواجهات مع الفلسطينيين.

وفي وقت سابق اليوم السبت أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن طبيبا قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين، في حين واصل الجيش الاقتحامات الليلة الماضية وفجر السبت في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية واعتقل عددا من الفلسطينيين.

المصدر: وفا