الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض هدفين جويين مشبوهين في منطقة البحر الأحمر

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، اعتراض هدفين جويين مشبوهين في منطقة البحر الأحمر.

وكتب أدرعي عبر قناته على تليغرام: "قبل قليل أطلقت صواريخ اعتراض نحو هدفين جويين مشبوهين في منطقة البحر الأحمر. الحادث انتهى".

وأضاف: "يتم فحص احتمال حدوث خطأ في التشخيص، لم يتم رصد أي خرق للمجال الجوي الاسرائيلي ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات جنوبي البلاد، مشيرة إلى أنها ناجمة عن اعتراض صواريخ في سماء المدينة.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، سماع دوي الانفجارات دون انطلاق صفارات الإنذار في المدينة.

وقالت وسائل إعلام، إن هجوما كبيرا بالصواريخ والمسيرات الانتحارية جرى من اليمن على مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

المصدر: RT