مسيرة حاشدة في ألمانيا تنادي بإنهاء الحرب في غزة والتوقف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة

شهدت العاصمة الألمانية برلين يوم السبت، مسيرة احتجاجية بمشاركة عدة آلاف من المتظاهرين ضد توريد الأسلحة لأوكرانيا ومن أجل حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

نظمت المسيرة السياسية سارة فاغنكنخت بمشاركة عدة آلاف من المتظاهرين.

واتهمت السياسية الألمانية التي تركت مؤخرا صفوف حزب اليسار، في كلمة لها أثناء المسيرة، الحكومة الألمانية بتطبيق معايير مزدوجة في تقييمها للصراع الأوكراني و"القصف بلا شفقة" الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددة على أن "هذه الحرب يجب أن تنتهي".

وانتقدت فاغنكنخت إنفاق الدولة الألمانية على الجيش الألماني وإنتاج الأسلحة فيما تواجه البلاد نقصا في المعلمين وإغلاقا للمستشفيات وتهالكا للبنية التحتية.

وأشارت السياسية في كلمتها أيضا إلى وقف الحكومة تمويل إجراءات الحفاظ على أسعار الطاقة والكهرباء بسبب قرار المحكمة الذي اعتبر أن إعادة توزيع الحكومة للأموال غير المطالب بها من السنوات السابقة إجراء غير قانوني.

ودعا منظمو الاحتجاج، في منشورات وزعت على المتظاهرين، إلى إجراء مفاوضات سلام في جميع مناطق الصراعات العالمية، مشيرين إلى أنه "بدلا من وقف التصعيد والدبلوماسية، تقوم الحكومة الفيدرالية بإرسال المزيد من الأسلحة، بما في ذلك إلى المناطق التي تمزقها الحرب".

المصدر: نوفوستي