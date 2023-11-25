تل أبيب: تبادل اليوم سيشمل 14 رهينة إسرائيلية مقابل 42 أسيرا فلسطينيا

أعلن مسؤولون إسرائيليون أنه سيتم اليوم السبت الإفراج عن 42 أسيرا فلسطينيا، مقابل 14 رهينة إسرائيلية لدى حركة "حماس".

وأفادت إدارة السجون الإسرائيلية بأنها تواصل استعداداتها لإطلاق سراح الدفعة الثانية من السجناء الأمنيين وفقا للمخطط الذي أقره المستوى السياسي.

واشارت إلى أنها تلقت في ساعات الصباح الباكر قائمة سجناء آخرين سيفرج عنهم تشمل 42 سجينا فلسطينيا بينهم نساء ورجال، مقابل الإفراج عن 14 رهينة إسرائيلية.

وبدأ العمل أمس الجمعة بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" يتم خلالها تبادل الأسرى والرهائن، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة.

وسلمت "حماس" السلطات الإسرائيلية 13 رهينة من النساء والأطفال، و11 مواطنا تايلانديا وفلبينيا.

وأفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلا في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن تطلق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.

المصدر: RT + أ ب