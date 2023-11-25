عشرات الآلاف يشاركون في مظاهرة دعما للفلسطينيين في لندن (فيديو)

شارك عشرات آلاف المتظاهرين، اليوم السبت، في مظاهرة دعما للفلسطينيين في العاصمة البريطانية لندن.

ودعا المتظاهرون إلى وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة على خلفية الهدنة المعلنة بين الأطراف المتصارعة.

وفي الوقت نفسه، قامت الشرطة المحلية بتوزيع منشورات لحشد المشاركين تحذرهم من تحمل مسؤولية انتهاك القوانين.

هذا وأعلنت "حماس" في وقت سابق، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

المصدر: RT