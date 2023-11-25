مصادر طبية: مواطنة روسية جريحة بين ركاب رحلة الإجلاء الروسية الأخيرة من غزة

أفادت مصادر طبية بأن فتاة روسية جريحة كانت على متن رحلة الإجلاء الروسية من غزة التي حطت في مطار موسكو فجر اليوم السبت، وأن فريقا طبيا رافقها طوال الرحلة.

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وأضافت المصادر أن إصابة الفتاة ناجمة عن انفجار متشظّ، دون الإشارة إلى مدى خطورة الإصابة.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية هبوط طائرة تابعة لها في موسكو فجر اليوم قادمة من مطار العريش المصري وعلى متنها 105 مواطنين روس وأقرباؤهم من الفلسطينيين بينهم 55 طفلا تم إجلاؤهم من قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجلت حتى الآن أكثر من 760 شخصا بمن فيهم أكثر من 360 طفلا من قطاع غزة.







المصدر: نوفوستي