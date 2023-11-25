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مراسلتنا: اعتراض جسم مجهول في الأجواء شمال إسرائيل

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مراسلتنا: اعتراض جسم مجهول في الأجواء شمال إسرائيل
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أفادت مراسلتنا بإعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض جسم مجهول في الأجواء قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وإطلاق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار على سيارة كان يستقلها مواطن لبناني في منطقة الوزاني جنوب لبنان، وقامت دورية من الجيش اللبناني بسحبه من المكان المذكور دون تسجيل إصابة".

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وتشهد منطقة جنوب لبنان  اشتباكات متقطعة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.

المصدر: RT



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