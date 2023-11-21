مراسلتنا: مقتل عدد من الأشخاص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية جنوب لبنان (فيديو)

أفادت مراسلتنا اليوم الثلاثاء، بمقتل عدد من الأشخاص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية بصاروخ لسيارة مدنية في بلدة الشعيتية بالقطاع الغربي جنوب لبنان.

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وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، "استهدف العدو الإسرائيلي سيارة مدنية على طريق فرعي بين الشعيتية والقليلية قضاء صور حيث أشير إلى سقوط شهداء بداخلها، وهرعت سيارات الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية إلى المنطقة والعمل جار على إخماد النيران التي شبت في السيارة".

وأفادت مراسلتنا بأن الجثث التي تنتشل من داخل السيارة متفحمة.

وتشهد منطقة جنوب لبنان، منذ السابع من أكتوبر، اشتباكات متقطعة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية الذي سبق أن استهدفت قافلة للصحفيين ما أدى إلى مقتل صحفي من رويترز وإصابة آخرين.

وأدت غارة إسرائيلية اليوم الثلاثاء إلى مقتل الفريق الصحفي لقناة الميادين اللبنانية، حيث قتلت المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري، ومدني ثالث.

وأعلن حزب الله اليوم الثلاثاء، أنه استهدف عند ‏الساعة 06:40 من صباح اليوم، منزلا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏إسرائيليون بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة مباشرة. ‏

كذلك، أعلن الحزب أنه استهدف عند ‏الساعة 09:50 موقع ‏حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة، وعند ‏الساعة ‌‎11:45‌‏ استهدف موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة. ‏

من جهة أخرى، قال نائب حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله في حديث تلفزيوني إن معادلات المقاومة واضحة ولا تتسامح ولن تتسامح في استهداف المدنيين.

وأكد أنه "عندما يستهدف العدو المدنيين والمنازل نصبح أكثر تمسكا في حماية بلدنا وحماية المدنيين".

المصدر: RT