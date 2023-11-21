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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة
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مع استمرار الحرب في قطاع غزة لليوم الـ46، تتزايد فرص التوصل إلى هدنة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته بالقطاع كما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة.

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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في قطاع غزة
لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في قطاع غزة

يتبع..

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