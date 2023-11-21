لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة

مع استمرار الحرب في قطاع غزة لليوم الـ46، تتزايد فرص التوصل إلى هدنة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته بالقطاع كما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة.

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يتبع..