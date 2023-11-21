مراسلنا في غزة: مقتل 17 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم النصيرات

أفاد مراسلنا اليوم الثلاثاء، بمقتل 17 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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ولفت المراسل إلى أن القصف العنيف في مخيم النصيرات كان "حزاما ناريا" استهدف محيط محطة توليد الكهرباء.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء، مساء الاثنين، في غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت الوكالة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة "سعود" داخل مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين، فيما قتلت الصحفية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحفية آيات خضورة إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأضافت "وفا" أن عددا من الإصابات وصلت مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الشاعر، شرق محافظة رفح جنوب القطاع.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مصنع "فومكو" للإسفنج على شارع صلاح الدين شرق غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه.

المصدر: RT+ وفا