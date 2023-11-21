طائرة مسيرة إسرائيلية تغير على محطة إرسال جنوب لبنان

أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، نقلا عن شهود في طير حرفا، بأن مسيّرة إسرائيلية أغارت على محطة إرسال تابعة لشركة «تاتش».

وأشارت الوكالة إلى أن الغارة استهدفت سيارة معطلة مركونة على طريق وادي حسن.

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" عن تنفيذ هجمات كبيرة ضد مواقع إسرائيلية واستهداف جنود وتحقيق إصابات مباشرة

كما أكد "حزب الله" أنه "استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في مستوطنة "أفيفيم" ردا على استهداف الزميلين الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري".

كما ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "في الساعات الأخيرة، تم تحديد عدد من عمليات الإطلاق داخل الأراضي الإسرائيلية. قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تهاجم مصادر النيران بالمدفعية وقذائف الهاون والدبابات".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام