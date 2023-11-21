بدء أعمال تجهيز المستشفى الميداني الأردني الثاني في خان يونس بجنوب قطاع غزة

انطلقت في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة اليوم الثلاثاء أعمال بناء مستشفى ميداني أردني ثاني أرسلته الأردن إلى القطاع.

وقال مسؤولون طبيون إن المستشفى سيضم وحدتين رئيسيتين: قسم الصدمات وقسم آخر للأطفال المبتسرين، والذي يضم 40 حاضنة.

وقال الدكتور هاني حمادة، مدير عام دائرة العمليات بوزارة الصحة بغزة، إن المستشفى سيحتوي على قسم للطوارئ وغرفتي عمليات وأربعة أسرة للعناية المركزة و30 سريرا بالإضافة إلى صيدلية ومختبرات وبنك الدم وفحوصات الدم.

وقال حمادة إن 150 عاملا طبيا سيقدمون خدمات جراحة الأعصاب وجراحة العظام والجراحة العامة وجراحة الأطفال.

المصدر: AP