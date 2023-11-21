نائب الأمين العام لحزب الله: احتمال تدحرج الحرب قائم

أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الثلاثاء، أنه "ما دام العدوان على قطاع غزة مستمرا فاحتمال تدحرج الحرب قائم وكل الاحتمالات رهن تطورات الميدان".

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وشدد قاسم على أن "حزب الله جزء لا يتجزأ من المقاومة على طريق فلسطين، وأن الكيان الصهيوني سينكسر ومن معه وسنرى ذلك قريبا".

ولفت قاسم إلى أن "لدى حزب الله معلومات من غزة أن المقاومة الفلسطينية قادرة على الصمود لفترة طويلة من الزمن".

وأدت غارة إسرائيلية اليوم الثلاثاء إلى مقتل الفريق الصحفي لقناة الميادين اللبنانية، حيث قتلت المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري، ومدني ثالث.

فيما أدت غارة على أحد المنازل في كفركلا إلى مقتل مسنة وإصابة حفيدتها.

كذلك، قتل عدد من الأشخاص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية على طريق الشعيتية القليلة في مدينة صور جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله اليوم الثلاثاء، أنه استهدف عند ‏الساعة 06:40 من صباح اليوم، منزلا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏إسرائيليون بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة مباشرة. ‏

كذلك، أعلن الحزب أنه استهدف عند ‏الساعة 09:50 موقع ‏حدب البستان، وعند ‏الساعة ‌‎11:45‌‏ موقع الراهب،‏ وعند ‏الساعة ‌‎1:45‌‏ موقع جل العلام، بالأسلحة المناسبة وحقق في الاستهدافات الثلاثة إصابات مباشرة.

وتشهد منطقة جنوب لبنان، منذ السابع من أكتوبر، اشتباكات متقطعة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية التي سبق أن استهدفت سيارة مدنية بوقت سابق ما أدى إلى مقتل امرأة وأحفادها الثلاثة، ومقتل صحفي في وكالة "رويترز".

المصدر: RT+ المنار