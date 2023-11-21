قضيا بقصف إسرائيلي.. قناة الميادين اللبنانية تنعى مراسلتها فرح عمر والمصور ربيع معماري

نعت قناة الميادين مراسلتها فرح عمر والمصور ربيع معماري اللذين قتلا بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للصحافيين جنوب لبنان.

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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل صحفيين اثنين ومدني هو المواطن حسين عقيل.

وإذ نعى رئيس مجلس إدارة قناة الميادين غسان بن جدو الصحافيين فرح عمر وربيع المعماري، أكد أنهما "قتلا نتيجة استهداف إسرائيلي مباشر ومقصود".

وكان مراسل وكالة "رويترز" وسام عبدالله قتل أيضا بغارة إسرائيلية جنوب لبنان في بداية المواجهات.

وتشهد منطقة جنوب لبنان، منذ السابع من أكتوبر، اشتباكات متقطعة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية الذي سبق أن استهدفت قافلة للصحفيين ما أدى إلى مقتل صحفي من رويترز وإصابة آخرين.

وأعلن حزب الله اليوم الثلاثاء، أنه استهدف عند ‏الساعة 06:40 من صباح اليوم، منزلا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏إسرائيليون بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة مباشرة. ‏

كذلك، أعلن الحزب أنه استهدف عند ‏الساعة 09:50 موقع ‏حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة، وعند ‏الساعة ‌‎11:45‌‏ استهدف موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وحقق فيه إصابات مباشرة. ‏

المصدر: RT