 
مباشر

قناة الميادين اللبنانية تنعى فريقا من صحفييها قضى بقصف إسرائيلي

أخبار العالم العربي

قناة الميادين اللبنانية تنعى فريقا من صحفييها قضى بقصف إسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wghp

نعت قناة الميادين مراسلتها فرح عمر والمصور ربيع معماري اللذين قتلا بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للصحافيين جنوب لبنان.

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة
لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة

قناة الميادين اللبنانية تنعى فريقا من صحفييها قضى بقصف إسرائيلي

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل صحفيين اثنين ومدني هو المواطن حسين عقيل.

وإذ نعى رئيس مجلس إدارة قناة الميادين غسان بن جدو الصحافيين فرح عمر وربيع المعماري، أكد أنهما "قتلا نتيجة استهداف إسرائيلي مباشر ومقصود".

قناة الميادين اللبنانية تنعى فريقا من صحفييها قضى بقصف إسرائيليالصحفيان فرح عمر وربيع المعماري اللذين قتلا إثر قصفهما من قبل الطيران الإسرائيلي قرب طير حرفا جنوب لبنان

وكان مراسل وكالة "رويترز" وسام عبدالله قتل أيضا بغارة إسرائيلية جنوب لبنان في بداية المواجهات.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا