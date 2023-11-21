قناة الميادين اللبنانية تنعى فريقا من صحفييها قضى بقصف إسرائيلي

نعت قناة الميادين مراسلتها فرح عمر والمصور ربيع معماري اللذين قتلا بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للصحافيين جنوب لبنان.

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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل صحفيين اثنين ومدني هو المواطن حسين عقيل.

وإذ نعى رئيس مجلس إدارة قناة الميادين غسان بن جدو الصحافيين فرح عمر وربيع المعماري، أكد أنهما "قتلا نتيجة استهداف إسرائيلي مباشر ومقصود".

وكان مراسل وكالة "رويترز" وسام عبدالله قتل أيضا بغارة إسرائيلية جنوب لبنان في بداية المواجهات.

يتبع..