إقلاع طائرة روسية من مصر تقل 28 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة

أكدت وزارة الطوارئ الروسية أن الطائرة التي تقل 28 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة، أقلعت مساء اليوم من العاصمة المصرية القاهرة نحو موسكو.

وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية: "أقلعت الطائرة من مطار القاهرة وعلى متنها 28 روسيا، وفي غضون خمس ساعات تقريبا ستهبط في مطار دوموديدوفو بالعاصمة الروسية موسكو".

وأعلنت الطوارئ الروسية، يوم أمس، عن إجلاء مجموعة أخرى من المواطنين الروس من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وأكدت وصول المجموعة بسلام إلى القاهرة.

ومنذ 12 نوفمبر، تم نقل أكثر من 500 شخص من قطاع غزة إلى روسيا على متن خمس رحلات جوية خاصة.

وكما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سابقا، فقد سجل أكثر من ألف شخص في قوائم الإجلاء، من بينهم 300 قاصر.

وأشارت وزارة الطوارئ إلى أن عدد الروس الراغبين في الإجلاء من قطاع غزة في تزايد مستمر. ووعدت بتسليم كل منهم إلى وطنه.

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، ضرورة هدنات إنسانية وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة، لكنه شدد على أفضلية التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.

كما نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء يوم الثلاثاء، حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة المستمر منذ 46 يوما، موضحا أن "إسرائيل ارتكبت أكثر من 1354 مجزرة"، راح ضحيتها 14128 قتيلا بينهم 5840 طفلا و3920 امرأة.

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المصدر: RT