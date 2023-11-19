الخارجية: روسيا تؤكد دائما أنها لن تتخلى عن أبنائها وهي تفي بذلك باستمرار

أشارت الخارجية الروسية، إلى إن عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة إلى أرض الوطن عن طريق مصر، لا تزال مستمرة وتتواصل.

وذكرت الوزارة، أن الطائرة الخاصة الدورية الرابعة التابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية، وصلت إلى مطار دوموديدوفو الدولي قادمة من القاهرة.

إقرأ المزيد

ووفقا للخارجية الروسية، كان على متن الطائرة 120 راكبا من مواطني روسيا وأفراد عائلاتهم الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة، بما في ذلك العديد من المواطنين الفلسطينيين.

وتم تقديم الطعام الساخن لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وتزويدهم بالملابس الدافئة، وهم الآن يخضعون لإجراءات عبور الحدود.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية