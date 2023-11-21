56 طائرة.. الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة

تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار عملية "الفارس الشهم 3".

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أنه تم إرسال 56 طائرة لليوم الـ 16 من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع الذين يواجهون ظروفا استثنائية حرجة وخاصة النساء والأطفال.

وأشارت إلى أن الجسر الإماراتي يواصل نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة للفلسطينيين.

خاص لفرسان الإمارات | محمد الكعبي، رئيس وفد #الهلال_الأحمر_الإماراتي في مصر: منذ توجيهات #رئيس_الدولة لدعم الأشقاء في #غزة، سيّرت #الإمارات حتى الآن 54 جسراً جوياً إلى مطار العريش بمصر ومنها إلى غزة، لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق 🇵🇸🕊️🇦🇪#الإمارات_وطن_الإنسانية#تراحم_من_أجل_غزة… pic.twitter.com/f1LBc2t47q — فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) November 21, 2023

وكان رئيس الإمارات قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدء عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أمر قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية