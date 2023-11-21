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صافرات الإنذار تدوي في عدد كبير من المناطق شمال إسرائيل وأنباء عن استهداف في كريات شمونة

أخبار العالم العربي

صافرات الإنذار تدوي في عدد كبير من المناطق شمال إسرائيل وأنباء عن استهداف في كريات شمونة
Globallookpress
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دوت صافرات الإنذار في عدد كبير من المناطق شمال إسرائيل وسط أنباء أولية عن استهداف في كريات شمونة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت أهدافا في أجواء كريات شمونة بعد دوي صفارات الإنذار.

وأفادت وسائل الإعلام بأن المتحدث باسم كريات شمونة دورون شنيفر طلب من سكان المدينة البقاء في الملاجئ والمناطق المحمية حتى إشعار آخر بسبب الهجوم الصاروخي.

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وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف منزلا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏الجيش الإسرائيلي.

وقال "حزب الله" في بيان "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 06:40 من صباح يوم الثلاثاء 21-11-2023 منزلًا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة".

وأفادت مراسلتنا بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة كفركلا جنوبي لبنان.

جدير بالذكر أن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، دعا العسكريين إلى المحافظة على جهوزية المؤسسة العسكرية، كي تبقى حاضرة لمواجهة التحديات وعلى رأسها العدو الإسرائيلي.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: RT + وسائل إعلام

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