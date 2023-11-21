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برلمان جنوب إفريقيا يصوت لصالح قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

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برلمان جنوب إفريقيا يصوت لصالح قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
RT
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صوت برلمان جنوب إفريقيا لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار والمشاركة في المفاوضات.

وقالت صحيفة eNCA الجنوب إفريقية: "صوت برلمان جنوب إفريقيا وقرر إغلاق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية. كما صوت أعضاء البرلمان على تعليق عمل السفير الإسرائيلي في جنوب إفريقيا. وذكر البرلمان أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتشارك في المفاوضات التي تنظمها الأمم المتحدة".

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ووصف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في وقت سابق الأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها إبادة جماعية وجرائم حرب.

كما أكد أن بلاده تحث على وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف الحوار بين الجانبين، مشيرا إلى ضرورة نشر قوات أممية في فلسطين لمراقبة ومراعاة نظام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين".

كما أعلن رامافوزا، في بيان آخر أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية "من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة".

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في "جرائم حرب ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية".

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الجمعة، إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

المصدر: نوفوستي

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