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روسيا وتركيا تبحثان سبل وقف التصعيد في الشرق الأوسط والأمن الغذائي

أخبار العالم العربي

روسيا وتركيا تبحثان سبل وقف التصعيد في الشرق الأوسط والأمن الغذائي
Sputnik NATALIA SELIVERSTOVA
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بحث نائبا وزير الخارجية الروسيان ألكسندر غروشكو وسيرغي فرشينين مع نظيرهما التركي بوراك أكتشابار سبل وقف التصعيد في الشرق الأوسط وقضايا الأمن الغذائي.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب المشاورات، يوم الثلاثاء، أن "اهتماما خاصا أعير لمهام وقف التصعيد في الشرق الأوسط وتقديم المساعدة للسكان المدنيين".

وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول مختلف جوانب الأجندة الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك حول التعامل في مختلف المنصات المتعددة الأطراف، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها".

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وحسب البيان، "تم التطرق إلى المواضيع المتعلقة بتوسيع وتعميق المساعدة الدولية في التسوية السياسية للأزمات في المنطقة على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقبل كل شيء النزاعين الفسطيني – الإسرائيلي والسوري".

وأضافت الخارجية أنه "بمشاركة الخبراء جرت مناقشة القضايا الملحة لجدول الأعمال الروسي – التركي، بما في ذلك تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مجال الاقتصاد والطاقة. وتم تنسيق جدول الاتصالات المستقبلية على المستويين العالي والأعلى".

وخلصت إلى القول، إنه "جرى التأكيد على السعي إلى مواصلة العمل المشترك من أجل مواصلة تعزيز الشراكة المتعددة الجوانب بين روسيا وتركيا".

المصدر: RT

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