عشرات القتلى والمصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل المأهولة في قطاع غزة

أفاد مراسل قناة "RT" بسقوط 10 قتلى على الأقل وإصابة 22 آخرين جراء قصف نفذه الطيران الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة حمد غربي خان يونس.

كذلك استهدف الطيران الإسرائيلي منزل لعائلة حجازي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى.

وأدى قصف استهدف منزلا لعائلة "أبو شماس" في دير البلح وسط قطاع غزة، إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 20 آخرون.

وقصف الجيش الإسرائيلي أيضا مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس"، أن المقاومة الفلسطينية "خاضت ظهر اليوم اشتباكات ضارية مع قوة صهيونية راجلة وأوقعتها بين قتيل وجريح في محور بيت حانون".

ويواصل الطيران الإسرائيلي قصف قطاع غزة بالتزامن مع محاولته التقدم برا وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القتال يشتد في جباليا وفي حي الزيتون في شمال غزة.

وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الجيش الإسرائيلي في شمال بيت حانون ومنطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، حيث نصبت كمينا محكما لتجمع جنود إسرائيليين وآلياتهم.

ووفقا للاحصائيات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من شهر ونصف إلى 14128 قتيلا بينهم 5840 طفلا و3920 امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 390 جنديا إسرائيليا.

المصدر: RT