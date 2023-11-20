لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في قطاع غزة

في اليوم الـ45 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

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