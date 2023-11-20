 
مباشر
عاجل
نحو 20 قتيلا بقصف إسرائيلي استهدف منزلين في رفح

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wg5s

في اليوم الـ45 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا