"حزب الله" يعلن استهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية (فيديو)

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، أنه استهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية، وقد رد الجيش الإسرائيلي بقصف أطراف منطقة اللبونة وعمق بلدة عيتا الشعب⁩.

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‎8:00‌‏ من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابة مباشرة".

وفي السياق، قالت مراسلة RT إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف منطقة اللبونة في القطاع الغربي، وأطراف ‌وعمق بلدة عيتا الشعب⁩ في القطاع الأوسط.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية خلة وردة في القطاع الأوسط.

المصدر: RT