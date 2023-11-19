سلاح الجو الإسرائيلي يغير على مجمعات تابعة لحزب الله في لبنان

أفاد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد بأن طائراته قصفت بنى تحتية لحزب الله في لبنان ردا على ما قال إنها عمليات إطلاق موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف مجمعا عسكريا وبنى تحتية أخرى.

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كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع أطراف بلدات الناقورة وطيرحرفا ووادي حامول وأطراف بلدة الجبين والضهيرة ويارين جنوب لبنان.

وفي وقت سابق أعلن "حزب الله" استهداف مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال في بيان "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من عصر يوم الأحد 19 نوفمبر موقع العباد بالصواريخ ‏الموجهة وأصابوا التجهيزات الفنية المستحدثة فيه بشكل مباشر".

وذكر في بيان منفصل أن "‏المقاومة الإسلامية استهدفت عند الساعة 3:45 من عصر يوم الأحد 19 نوفمبر ثكنة يفتاح (قرية قدس ‏اللبنانية المحتلة) وموقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيهما إصابات مباشرة".

وكان الحزب قد أفاد بأنه استهدف 9 مواقع عسكرية وتجمعات للجنود الإسرائيليين عند الحدود وسط قصف متبادل تشنه القوات الإسرائيلية أيضا على القطاع الغربي والأوسط جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية