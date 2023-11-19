غالانت: حزب الله أطلق أكثر من 1000 صاروخ على إسرائيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأحد، إن حزب الله أطلق أكثر من 1000 صاروخ على إسرائيل منذ بداية الحرب.

وأضاف غالانت أن حزب الله يدفع ثمنا باهظا ويعاني من أضرار أكبر بكثير، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي أحبط الهجمات بالصواريخ والمقذوفات وضرب أهدافا عسكرية للحزب.

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وصرح غالانت بأن إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات حتى لو تركزت في قطاع غزة.

ووفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، علق يوآف غالانت خلال إفادة صحفية على القتال في المنطقة الشمالية ومحاولات تنفيذ هجمات من ساحات أخرى، حيث قال "إيران هي أصل العداء والعدوان ضد إسرائيل.. الحرب متعددة الجبهات، على الرغم من أن شدتها تتركز على غزة".

وأفاد بأنه "في الأيام الأخيرة حددت المؤسسة الدفاعية تصاعد الهجمات ضد إسرائيل من العراق وسوريا واليمن.. نحن نتابع ونعرف كيفية التصرف في الوقت المناسب والمكان والقوة".

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، قال غالانت إن "هناك محاولات كثيرة للقيام بعمليات ضد إسرائيليين يتم إحباطها من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد كشف عن تنفيذ سياسة دفاعية نشطة ومهاجمة بنى تحتية لـ"حزب الله" اللبناني وتحقيق هدف إشعار السكان في الشمال بالأمان في مناطقهم.

وقال: "هنا في الشمال، نعتمد سياسة الدفاع النشط، ونفرض ثمنا مقابل كل تهديد من الجو، ومن الأرض أيضا، بقوة كبيرة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"